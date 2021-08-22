中央查鄭州水災設專線 河南再迎暴雨 多地全市「五停」

調查組進駐 對失職瀆職追責

新華社報道，國務院調查組由應急管理部牽頭，同時邀請水利、氣象、地質、交通、住建、應急、法律等領域專家院士組成專家組；在河南開展調查期間，設專門舉報電話和郵箱，從上周五起至9月30日，由早上8時至下午6時，受理有關的來電來信。

國務院調查組組長、應急管理部部長黃明上周五在動員會上表示，是次開展全域綜合災害調查，目的是複盤災害過程、查清問題短板、釐清相關責任，並着眼長遠提出改進和完善的政策建議；對存在失職瀆職的行為，依法依規移交紀檢監察機關追責問責；希望河南省、鄭州市各級黨委政府和幹部共同做好調查工作，回應社會關切。河南省委書記樓陽生表示，要主動配合調查查漏補短，對失職瀆職行為，依法依紀依規追責問責。

中央氣象台料雨量不似上次極端

另據中央氣象台預報，今日至24日，內地自西向東將有一次強降雨天氣過程。中央氣象台首席預報員張濤表示，本次降雨過程移動較快，累計雨量不會像上月那麼特別極端，但短時間暴雨需要注意。因降雨疊加河南前期受災區域，仍可能帶來不利影響，水庫、湖泊、河流均需留意， 當地需提前做好防汛排澇和應急處置準備工作。

鄭州等地提前部署搶險防汛

面對新一輪的降雨，中新社報道，河南省防汛抗旱指揮部決定從今日12時啟動防汛Ⅱ級應急響應。鄭州、安陽、開封、商丘、新鄉、焦作等地亦啟動防汛Ⅱ級應急響應，其中鄭州市要求各級防汛責任人要立即到崗到位，提前預置搶險救援隊伍和防汛物資，全市「五停」，及時關閉地下空間、橋涵、隧道等。諸多社區亦發出通知，要求業主轉移地下停車場的車輛，人員不得在地下室逗留。

此外，新鄭市、開封市亦實行「五停」，其中開封市還要求，地下道、涵洞如有積水禁止通行，要求市民，強降雨期間非必要不外出。安陽市則關閉地下商場，撤離山洪地質災害區、病險水庫、尾礦庫下游、低窪易澇地區等危險區域的民眾，關閉全部景區和危險道路。