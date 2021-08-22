解放軍試射新型導彈 稱克服電磁干擾

命中幾百公里外多重防護目標

央視新聞報道，火箭軍常規導彈第一旅克服惡劣自然條件和複雜電磁干擾，在西北大漠快速行動，發射的兩枚新型導彈，精準命中幾百公里外的藍軍多重防護陣地目標，有效癱毁防禦體系關鍵信息節點。成功拓展了火箭軍新質彈頭種類，提升了常規導彈多模精打、毁癱節點、融合抗擾、先遣破敵能力，有力提升火箭軍體系攻防水平。

火箭軍常規導彈第一旅連長吳瑞麒受訪表示，這次試射考驗了操作人員平時對裝備是否十分了解。他說，每個人對自己崗位操作要非常精準，減去任何一名操作者，都能在規定時間內完成發射。

報道並沒有透露新型導彈的類型。根據片段，該導彈外形與火箭軍針對台海等周邊地區的東風15短程彈道導彈相似。台灣《經濟日報》引述分析亦認為，報道提及發射拓展新質彈頭種類，並突顯導彈在複雜電磁環境下的抗干擾能力，或許意味這是搭載了善於對抗電磁干擾、突破敵方多重防護新型彈頭的東風15。

此外，央視軍事頻道報道，東部戰區第73集團軍某兩棲重型合成旅組織所屬裝甲分隊，近日在閩南某海域進行海上分隊射擊綜合演練。8輛05式兩棲裝甲突擊車以戰術隊形到達預定海域，以105毫米坦克炮分波次向敵岸灘頭衝擊。