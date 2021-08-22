拜登提名伯恩斯任駐華大使 退休資深外交官 打破近年慣例

去年10月4日布蘭斯塔德（Terry Branstad）卸任美國駐華大使，此後10個月來該職位一直空缺。彭博社今年2月曾報道，拜登會提名伯恩斯，或者前芝加哥市長伊曼紐爾（Rahm Emanuel）。結果現在伯恩斯有可能任駐華大使，而伊曼紐爾則同日獲提名駐日大使。路透社引述伯恩斯表示，如獲參議院批准，他十分期待重返公職崗位，並致力於「美中之間的戰略競爭，以及在兩國關係這一關鍵時刻所面臨的其他困難和複雜挑戰」。

伯恩斯是名已退休的職業外交官，先後在列根至小布殊四任政府任職，同時也是蘇聯問題專家，曾於2005年至2008年間擔任副國務卿，並曾擔任駐希臘大使、駐北約大使。現在則是阿斯彭戰略集團（ASG）和阿斯彭安全論壇（ASF）的執行董事，同時兼任哈佛大學甘迺迪政治學院教授。

倡貿易上向華施壓 保護印太盟友

伯恩斯今年2月底在接受美國媒體The World採訪時，曾闡述美對華政策的優先事項，認為首先須從貿易領域向中國施壓。他又強調要通過競爭保護印太地區盟友，維持自由開放秩序。此外，他還注意到中美政治體制、價值觀之間的差異與競爭。儘管中美關係存在挑戰，他仍呼籲在符合美國利益時，與中國合作。

過去10年，駐華大使均由政客擔任，而非經驗豐富的外交官。美國有線新聞網（CNN）認為，拜登的選擇或傳遞出一個信號，即他正在擺脫特朗普時期對政客的依賴。中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員刁大明對澎湃新聞表示：「中美關係中盤根錯節的議題很多，若出現必須第一時間回應、管控的議題，職業外交官能夠較為穩健地應對，以避免造成更大的風險。」