「帶路」港口 巴國再現針對華工恐襲 男孩自殺式引爆炸彈 分離主義組織認責

兩巴童亡 兩巴人一中國人傷

路透社和《今日巴基斯坦報》援引巴警方消息，20日晚7時許，一支受到巴基斯坦軍隊和警察護送、包含4輛中國車輛的車隊遭到了「懦弱的襲擊」。「車隊經過時，一名小男孩跑向了中國車輛。巴基斯坦便衣士兵衝過去攔截這個男孩，而他立刻在離車隊大約15-20米的地方引爆了自己」。官員表示，一名受傷中國公民被緊急送往最近的瓜達爾醫院，目前情况穩定。兩名在路邊玩耍的當地兒童死亡，另有兩名巴基斯坦人受傷。巴內政部聲明表示，政府已全面審查在巴中國公民的安全。

華使館強烈譴責 促提升安保

中國駐巴大使館對恐怖主義行徑強烈譴責，表示已在第一時間啟動應急預案，要求巴方妥善救治傷員，徹查此次襲擊事件，嚴懲兇手。同時要求巴各級相關部門，務必採取切實有效措施，加快推進加強版全流程安保措施和升級版安保合作機制，確保類似事件不再發生。使館亦提醒，近期巴基斯坦安全形勢嚴峻，在巴中國公民務必提高警惕，加強安全防範，減少不必要外出，切實做好安全防護。

巴基斯坦近期發生多宗針對中國的恐襲，上月14日的汽車炸彈襲擊造成9名中國工程師死亡。瓜達爾港位於巴基斯坦西南部的俾路支省，觀察者網指出，分裂主義者長期在當地進行叛亂活動。「俾路支解放軍」過往曾多次警告中國不要藉「中巴經濟走廊」之名，搶佔俾路支省的自然資源和土地。巴基斯坦信息部長法瓦德·喬杜里（Fawad Chaudhry）在Twitter上稱，襲擊是蓄意破壞中巴領導人帶領的宏偉經濟藍圖的又一種把戲，「敵人不能動搖我們的決心，我們將不遺餘力地將罪犯繩之以法」。

俾路支解放軍曾斥「中巴走廊」搶資源

內地專家：恐襲將此起彼伏 需心理準備

原解放軍總參謀部上校、內地軍事專家岳剛對本報表示，此次與上月的襲擊均採用恐怖組織慣用的自殺式手段，防範難度很大。他稱，「俾路支解放軍」企圖分裂俾路支省獨立建國，利用當地與中央政府矛盾，煽動年輕人加入，短期內難以徹底剷除。一定時期恐襲將此起彼伏爆發，中國在巴建設項目需要有足夠心理準備。

岳剛續稱，此次恐襲未造成中國車隊嚴重受損，表明巴方採取了切實有效措施，加快推進加強版全流程安保措施和升級版安保合作機制，防禦恐怖襲擊能力有較大提升。

明報記者

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