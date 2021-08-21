個人信息保護法11月實施 限收集個人信息人臉識別

新華社報道，個人信息保護法規定，任何組織、個人不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人信息，不得非法買賣、提供或者公開他人個人信息。個人信息處理者利用個人信息進行自動化決策，不得對個人在交易價格等交易條件上實行不合理差別待遇。此外，針對濫用人臉識別技術問題在公共場所安裝圖像採集、個人身分識別設備，應設置顯著的提示標識；所收集的個人圖像、身分識別信息只能用於維護公共安全目的。新法將在11月1日實施。

網信辦限汽車數據須境內儲存

國家網信辦等5部門昨亦發布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》，人民網報道，規定要求汽車數據處理者要減少對汽車數據的無序收集和違規濫用，數據須在境內存儲。因業務而需要向境外提供重要數據的，須符合數據出境安全評估制度要求。規定還要求，處理敏感個人訊息應取得個人單獨同意。只有具增強行車安全的目的和充分必要，方可收集指紋、聲紋、人臉、心律等生物識別特徵訊息。