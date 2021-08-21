因疫免職 鄂前書記蔣超良轉任人大 內蒙前主席布小林有新職 健康曾惹關注

新華社報道，全國人大常委會會議經表決，通過對蔣超良、布小林的任命，此外還任命原西部戰區政委吳社洲為全國人大民族委員會副主委；原陸軍司令韓衛國任全國人大外事委員會副主委；原南部戰區司令袁譽柏任全國人大社會建設委員會副主任委員等。

金融出身 蔣超良曾任交行農行董事長

現年64歲的蔣超良，一直深耕金融系統，1998年擔任中國人民銀行廣州分行行長時，曾協助時任廣東省副省長王岐山處理廣東國際信托投資公司50億美元債務違約案。後先後出任交通銀行董事長、國家開發銀行行長、中國農業銀行董事長。2002年參加中央黨校省部級幹部進修班後，曾出任湖北省副省長、吉林省省長，2016年主政湖北。

2020年初，湖北武漢爆發新冠疫情，因應對疫情不力，在2月12日晚還主持湖北省委常委會會議暨湖北省新冠肺炎防控指揮部指揮長會議的蔣超良即被免職，職務由上海市長應勇接任。此後蔣超良從媒體視野消失數個月，直至去年10月，在中共中央第五次會議上，才被央視《新聞聯播》鏡頭一掃而過。

今年1月當眾暈倒 布小林後辭任內蒙主席

現年63歲的布小林出身紅色世家，其父布赫是內蒙政府首任主席，爺爺是有「蒙古王」之稱的前國家副主席烏蘭夫。布小林曾傳出身體健康出現問題。今年1月，內蒙古電視台直播內蒙十三屆人大四次會議布小林作政府工作報告時，她突然暈倒在地。今年全國兩會期間，雖說內蒙古代表團的代表名單上仍有布小林的名字，但3月5日，國家主席習近平參加內蒙團審議，卻沒見布小林現身。至8月5日，內蒙人大接受布小林辭去自治區主席職務的請求，並任命王莉霞為副主席、代理主席。