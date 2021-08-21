北京聞風：服貿會再傳開放信號 港宜捉緊機遇 ／文：鍾鳴九

逾百地區參與 聚焦數碼產業

服貿會的前身是京交會，於2020年升級並更名為服貿會。與去年相比，今年服貿會有兩大焦點：

一是首次設立「雙會場」，打造特色場館群，提升展會體驗。在繼續使用國家會議中心的基礎上，本屆服貿會新增首鋼園區作為專題展館使用，面積約9.4萬平方米，共設展館15個。首鋼園區是首都鋼鐵集團搬遷後留下的工業遺址，近年被改造為冬奧競賽場館，成為北京新地標。此地作為服貿會場館，將工業風貌、奧運元素與服貿文化結合，彰顯人本與歷史文脈的獨特魅力。

二是聚焦數碼產業，展示數碼化發展全球趨勢。本次服貿會主題為「數字開啟未來，服務促進發展」，突顯數碼產業在展會中的分量。為此，本屆服貿會設置8個相關專題展，並開設數碼服務專區，邀請5G、大數據、人工智能、區塊鏈等產業內的知名企業參會。

服貿會、進博會、廣交會被並稱為內地對外開放三大展會平台，雖受新冠疫情影響，服貿會仍採取「線上線下相結合」方式，但數碼平台不斷改善，持續為參展客商提供各類線上服務，實現「常態化」辦展辦會，將數碼化融入展會基因，使服貿會「永不落幕」。分析人士稱，本屆服貿會將再次對外傳遞內地堅持擴大對外開放的信號，在推動對外貿易高質素發展、深化國際合作、參與全球經濟治理等方面發揮重要作用。

近年來，內地服務業發展持續向好，在國民經濟中佔重要地位。數據顯示，2019年服務業增加值佔GDP比重已達53.9%，對經濟增長的貢獻率近60%。未來15年，內地進口服務將超過10萬億美元，潛力明顯。觀察人士認為，透過舉辦服貿會，中國服務業的發展水平可進一步提升，並強化市場規模優勢，促進服務領域開放合作。

於香港而言，服貿會蘊含無限機遇。香港服務業發展成熟，是全球服務業主導程度最高的經濟體，匯聚大量會計、金融、律師、保險等行業的高水平服務人才，具豐富國際合作經驗，可對接內地與海外市場。香港一地市場規模有限，服貿會可為港人帶來更多商機。

文：鍾鳴九