穿國產太空衣 神舟太空人艙外活動6小時

新華社報道，昨晨8時38分，聶海勝開啟中國太空站天和核心艙節點艙出艙艙門，截至10時12分，聶海勝、劉伯明身穿中國研製的新一代「飛天」艙外太空衣，先後出艙，並完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作，其後在機械臂支援下，互相配合展開艙外設備安裝等作業。其間留在艙內的湯洪波負責支援聶、劉兩人的艙外操作。

至下午2時33分，央視引述中國載人航天工程辦公室消息，經過約6小時出艙活動，既定任務「圓滿完成」，聶海勝、劉伯明已安全返回天和核心艙，比原計劃提前約1小時。

較預期早一小時完成任務

今次出艙先後完成艙外擴展泵組安裝、抬升「全景相機D」、艙外設施組裝等任務，進一步檢驗中國新一代艙外太空服的功能，亦檢驗了太空人與機械臂協同工作的能力及出艙活動相關支援設備的可靠性與安全性。

2008年，神七太空人翟志剛首次出艙時穿的艙外服，造價約3000萬元人民幣，能支持在艙外活動4小時，可重複使用5次；今次第二代艙外服則能支持8小時艙外工作，可重複使用15次，估計造價更高。