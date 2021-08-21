拜登稱倘台受襲會回應 白宮：政策未變 美智庫學者質疑總統失言 京：台灣阿富汗不可比

路透社報道，拜登周三接受美國廣播公司（ABC）專訪，當主持提及大陸會以阿富汗局勢告訴台灣「美國不可靠」，拜登回應稱，台灣、韓國和北約的情况與阿富汗完全不同，「我們作出並遵守每一個承諾，我們對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人入侵或對我們北約盟友採取行動，我們會做出回應，對日本、韓國和台灣也一樣」。這被形容為拜登上任以來就台灣防衛問題最清晰的表態。《北大西洋公約》第5條「集體防衛（collective defence）」規定，一旦確認成員國遭到攻擊，盟國會採取必要行動協助遇襲國。

拜登受訪提北約「集體防衛」

若有人入侵「日韓台一樣」

數小時後，一名拜登政府高級官員向路透社回應稱，美國對台政策沒改變。部分專家認為，這顯示拜登似乎「說錯了話」。長期以來，美國一直以「戰略模糊」處理與台灣安全防衛相關的議題，即沒有清楚說明倘台灣遭到中國大陸攻擊，美國會否以軍事方式保護台灣。拜登上述言論疑轉向「戰略清晰」。美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國實力項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）稱，拜登明顯的錯誤描述「令人遺憾（unfortunate）」。她表示美國在1954至1979年間對台遵循第5條承諾，但現在的政府沒有考慮恢復這一承諾。

台灣總統府和外交部昨日則對拜登言論表示感謝，中央社引述總統府發言人張惇涵表示，感謝拜登政府持續以實際行動展現對台灣承諾堅若磐石，如近日新政府的首宗對台軍售案，台灣會持續推動台美關係穩定發展，並與理念相近國家堅定持續深化合作伙伴關係，為台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展貢獻良善力量。

台：感謝拜登重視承諾

將續提升自衛能力

外交部發言人歐江安表示，台灣位於民主陣營對抗專制政權的第一線，將持續提升自我防衛能力，捍衛得來不易的民主與自由。

另據澎湃新聞報道，中國外交部發言人華春瑩昨日表示，已注意到有媒體將拜登的言論解讀成一個口誤。她重申台灣和阿富汗有根本的不同，「那就是阿富汗是一個主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是任何國家都絕對不可以踰越的紅線和底線，中國必須統一也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力」。

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