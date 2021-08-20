河南未來一周迎強降雨 再襲洪澇災區

河南省氣象局預報，第一輪強降雨從昨日（19日）下午到夜間，淮河以北大部分地區有陣雨、雷陣雨，安陽、鶴壁、新鄉、濮陽、三門峽、洛陽等縣市有中到大雨、局部暴雨；省會鄭州有中到大雨伴有雷電，局部暴雨。其中國務院總理李克強前天剛視察的鶴壁市，據預報當晚有大到暴雨，防汛形勢嚴峻。

鶴壁市防汛抗旱指揮部下令，各級黨委、政府繼續保持戰時狀態，發揚連續作戰精神，加強會商預警，精準研判，對機關、醫院、企業、學校等單位實行彈性工作制，必要時停工、停業、停課。

鶴壁市戰時狀態 必要時停工停課

指揮部要求各部門嚴守重點部位，包括對市區地下商城、地下停車場、下沉式隧道、易澇點等，安排交通警、城管等24小時看守，設立警戒線，有大量積水時要果斷停止使用，並封閉危險路段，管制交通。

河南全省下周22日預計小到中雨，黃河以北和三門峽、洛陽、鄭州等部分縣市有暴雨或大暴雨；24到26日，降水主雨帶將位於江淮一帶，河南境內淮河流域多降水天氣。