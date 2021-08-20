訪鄭州水浸地鐵站 稱雨災追責回應人民 李克強促地鐵強化預警

河南上月中旬起遭遇罕見極端暴雨，引發洪澇及其他次生災害，造成全省逾1400萬人受災，302人死亡，50人失蹤。省會鄭州傷亡最嚴重，有292人遇難，47人失蹤。其中據官方通報，7月20日鄭州地鐵水浸事件中有14人遇難。而在水災未完全退去之時，鄭州、開封等地再爆發新冠Delta變種病毒本土疫情。

中國政府網報道，李克強前天起視察河南，首站慰問鶴壁滯洪區民眾，當天下午轉赴鄭州。他到鄭州地鐵5號線沙口路站視察時，向陪同人員確認受災現場的水位，其後表示，對鄭州「720」特大暴雨造成人員重大傷亡感到痛心，在向遇難者哀悼的同時應「痛定思痛、汲取教訓」。

國務院設「720」雨災調查組

李克強稱，要將城市的「裏子工程」擺在更加突出的位置，首要是（確保）安全工程，地鐵建設標準要汲取教訓，其次要強化預警和應急疏散機制，「一旦有特大、或者極端的預警情况，該停就停、該關就關、生命至上、避險為要。」

他強調，鄭州地鐵事件在全社會引起很大影響，國務院也成立了鄭州「720」特大暴雨災害調查組，要實事求是，把各方面情况調查清楚。同時，應對失職瀆職行為問責追責、警醒後人，給社會交代，回應人民群眾關切。

命市疾控確保大災後無大疫

隨後，李克強赴鄭州以北的衛輝。他登上正在修復中的衛河大堤說，堤壩是守護人民群眾生命財產安全的防線，要汲取教訓，把堤壩水庫等水利設施的修復和加固作為重中之重，確保今後遇到特大洪澇災害時守得牢、扛得住。他還表示要增強中小水利設施抗災能力，加快河流堤壩水庫隱患排查整治。

李克強昨再視察鄭州市疾控中心，他表示，當前河南疾控工作面臨雙重任務，一方面要毫不鬆懈抓好新冠疫情防控，另一方面要確保洪澇大災之後無大疫。昨天恰逢中國醫師節，李克強對現場醫生說，「你們堅守崗位，在工作中度過節日，我向你們並通過你們向全國醫務工作者致以敬意」。