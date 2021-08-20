台拘兩退役軍人 指遭港商招攬成共諜

牽線助港商接觸海陸空軍人

據《鏡周刊》、《聯合報》等台媒報道，台灣檢調（司法偵查部門）經調查發現，實質為大陸國安部門的廣東省海外聯絡辦公室，從2012年起指派謝姓港商，以經商名義赴台，透過魏先儀、錢耀棟等人牽線，密切接觸台軍退役及現役軍官，其中包括張哲平。張此前被視為接任台軍參謀總長的有力人選，有望於上月上任，但因捲入該案，被改調任國防大學校長。

台北地檢署前晚深夜約談錢耀棟和魏先儀。錢當晚10時先抵達地檢署，他面對現場傳媒態度強硬，讓記者「讓開」；魏在凌晨零時許到達，一臉鐵青，不發一語。兩人昨晨被依台《國家安全法》發展組織罪，分別以20萬元（新台幣，下同，約5.6萬港元）與30萬元（約8.4萬港元）交保。張哲平目前被列為證人，他此前稱自己嚴守保密要求及廉政規範，絕無不法言行。

《鏡周刊》引述知情人士稱，該案是檢調在偵辦另一宗中國間諜案時，向上追查，發現前述謝姓港商，部分受到謝宴請的現役軍官敏感度高，拒絕了邀約及主動上報。台國安單位調查顯示，被謝姓商人成功收編的退役將領涉及陸、海、空3軍種，其中包含至少2名上將、2名少將、2名上校及1名中校，這些人大多熟知台灣軍事作戰佈防。