慶祝進藏70年 汪洋促「築牢中華民族共同體意識」

稱外部勢力沒資格指手畫腳

據「人民網」報道，汪洋周三中午與中央統戰部部長尤權、全國人大常委會副委員長白瑪赤林、全國政協副主席張慶黎、中央軍委政治工作部主任苗華等22名代表團成員飛抵拉薩。昨晨5時許，參加大會的各族各界代表陸續入場。央視報道，此次活動有約2.1萬人出席。10時整大會正式開幕，國旗護衛隊從布達拉宮廣場南端的西藏和平解放紀念碑出發，邁正步在國歌聲中護送國旗入場。

汪洋在大會上致辭表示，西藏和平解放70年創造了改天換地的奇蹟，是中共中央領導、西藏各族群眾拼搏、全國各族人民大力支持的結果。社會大局持續穩定向好，成績來之不易，必須倍加珍惜，要準確把握西藏工作的特徵，加強和創新社會治理，依靠各族幹部緊守反分裂鬥爭的銅牆鐵臂；堅持宗教中國化方向，團結宗教群眾，為維護國家安全和社會和諧貢獻力量。

堅持宗教中國化維護國安

他強調，歷史證明團結穩定是福，分裂動亂是禍。西藏多年來堅持走中國特色解決民族問題的正確道路，消除舊社會民族歧視和隔閡，挫敗達賴集團和敵對勢力的分裂破壞活動；要築牢中華民族共同體意識，打牢民族團結的思想基礎、文化認同；要堅持以人民為中心的發展思想，推動經濟社會高質量發展，發展是促進共同富裕、實現長治久安的基礎，西藏所有的發展都要賦予民族團結進步及改善民生的意義。

隨後，汪洋向西藏自治區、西藏軍區、武警西藏總隊贈送賀匾；向西藏自治區政法系統、中國佛教協會西藏分會贈送賀幛。根據央視直播畫面，活動舞台背景板左側有一幅中共五代領導人的肖像，右側則為現任中共總書記習近平肖像。布達拉宮廣場左右兩側有同樣的肖像，遠處山坡則擺有「祖國萬歲」4個大字。