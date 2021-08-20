扣加國千日 孟晚舟10‧21擇期宣判 分析：法官想待大選後新司法部長處理

據路透社報道，周三的聆訊由代表加拿大司法部的檢察官弗拉特（Robert Frater）首先陳辭，他強調孟晚舟獲公平聆訊，並總結美國對孟晚舟的欺詐指控有大量證據，「她就華為在伊朗的商業交易上故意欺騙滙豐銀行」，銀行高層2013年與孟晚舟會面，正是要找出Skycom是否有在伊朗出售美國禁運的電訊設備，以及Skycom是否和華為有關係。惟孟晚舟沒有說出華為透過控股公司擁有Skycom，令滙豐銀行因此受到損害。

加拿大下月20日舉行大選

孟晚舟代表律師桑德勒（Mark Sandler）反駁指出，加拿大司法部始終沒有證明，當事人2013年向滙豐銀行高層所作的簡報，與該銀行決定把涉及伊朗的交易在美國金融體系結算有何因果關係。法官霍姆斯（Heather Holmes）定於兩個月後再開庭，就辯方的濫用程序指控，以及是否建議加拿大司法部長將孟晚舟引渡到美國兩方面，宣布裁決日期。央視稱，觀察人士認為，法官顯然是希望把這個案件交由大選後新上任的司法部長處理。加國將在9月20日舉行大選，假若法官准許引渡，引渡的最終決定權需由加拿大司法部長批核。

審理結束後，華為加拿大公司發表聲明指出，孟晚舟的辯護律師就程序濫用的四個分支向法庭作出了陳述，即政治驅動、非法拘禁、證據缺失與錯誤描述、違反國際習慣法。孟晚舟的憲章權利因司法程序的濫用而遭侵犯。唯一的補救措施就是停止引渡。聲明在文末稱，「華為一直相信孟女士是清白的。我們也一直相信加拿大的司法體系。華為一直支持孟女士尋求正義和自由，今天我們依舊堅持這一立場。」

外交部批加國沒顧家人人權

央視新聞昨引述外交部發言人華春瑩表示，「美國政府炮製這一事件絕不是出於什麼法律原因，真正的目的就是要打壓中國的高科技企業，阻撓中國的科技發展」。她批評加方在事件中扮演美方幫兇，孟晚舟沒有違反任何加拿大法律，卻被加方無理拘押近1000天之久。華春瑩稱，很多中國人非常關注加拿大法院的這次審理，法官多次就美國對孟晚舟的欺詐指控提出質疑，加檢方也一再暴露出自相矛盾的託辭，中方從一開始就強調孟晚舟案是一起徹頭徹尾的政治事件。

華春瑩又說，孟晚舟有自己年邁的父親和年幼的兒女，批評加方講捍衛人權民主的時候，沒有考慮過孟晚舟及其兒女、家人的人權。「對於這樣的行徑，廣大的中國人民當然是非常憤慨」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676