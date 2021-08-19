京嚴格防疫 保冬奧舉辦

北京市疾控中心在公告中要求，機場周邊各社區僅保留一個出入口，實行全封閉管理。社區居委會或村委會安排兩名以上工作人員24小時值守，實施查證驗碼、測溫登記。此外，機場屬地政府與機場建立信息共享機制。公告並提到，機場周邊的農貿市場、企業等重點場所環境需每周1測，所有居住、生活和工作人員均要定期檢測，保潔、垃圾處理等重點崗位人員每周檢測兩次等。

據北京政府新聞辦「北京發布」消息，蔡奇周一下午到北京冬奧會、冬殘奧會北京賽區檢查調研競賽場館疫情防控和籌辦工作時提到，要統籌推進城市疫情防控和冬奧會疫情防控，他強調，冬奧場館要堅持「一館一策、一場一策」，細化具體的防疫方案和措施。他稱要嚴格落實閉環管理要求，堅決切斷各種可能的傳播途徑。

相隔1月 南京祿口機場國內線復飛

中央廣播電視總台報道，南京祿口機場今將執行飛往山東青島和福建廈門兩地往返航班，分別由東方航空和吉祥航空運營。昨日兩家航司官方平台及其他旅行訂票網站，已可查到今日機票。另有業者透露，祿口機場預計在本月29日後全面恢復航班運營。不過早前民航資源網引述消息稱，國際航班或將停3個月。

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