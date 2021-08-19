水災一月 李克強視察河南 稱關心災民 中央撥款「一分錢不能少」

河南鄭州、新鄉、鶴壁等地上月中旬起遭遇持續強降雨天氣，引發特大水災。據鶴壁市常務副市長洪利民上月29日通報，轄下浚縣58.8萬人受災，佔全縣人口94%，直接經濟損失超過97.6億元；全市112.8萬畝農作物受災，養殖業遭毁滅性打擊。當地緊急轉移安置受災地區、蓄滯洪區及周邊群眾25.8萬人，規模空前。

李問清理家當否 災民：泡着

中國政府網昨發布短片顯示，李克強在浚縣，先到當地一戶人家探訪，詢問屋主「（水災時）水位線到哪裏」，「家裏的東西全都清出來了嗎？」。屋主指向屋門一側的對聯上的一道痕迹，顯示水位曾有約一米多深，又表示屋裏還有物品被「泡着」。李克強又問民眾，當地政府現時「一天發多少錢」，一名婦女答「150元（人民幣，下同）」。

在村內，李克強對民眾表示，「你們這次是遭了大災，我們一直關心關注著你們的受災情况。但這個雨是來得快，來得急，可是退得慢，到現在我們看還在積水」。他續稱，黨和政府會幫助大家重建家園，已動用中央預備費，「就是保證你們臨時安置，基本生活有保障。一分錢不能少，而且要及時地發，直到你們戰勝災害，有完全的自救能力為止」。

隨後李克強又到田間視察，一度踏進泥裏，俯身查看浸在積水中的農作物；又指示同行幹部，「小麥浸泡這個事，還是要當大事來抓，因為農民就靠這點糧食」。

撥30億救災 有居民日領150元

上月26日，李克強主持召開抗洪搶險救災和防汛工作視像會議部署河南救災工作，其後財政部動支中央預備費，先撥付河南30億元，支持災後恢復重建。據官方早前通報，河南水災共造成逾1391萬人受災，302人遇難，50人失蹤。其中位於河南北部、距離鄭州約150公里的鶴壁受災人口就達到101.8萬，該市內一度多座水庫漫堤、河流決堤，市區內數百個小區積水，鄉鎮蓄滯洪區逾500個村莊被淹，災情嚴峻。