新聞聯副主席：過去中共在港被「妖魔化」

新聞聯成立於1996年，目前有會員超過1000人，標榜是愛國愛港的新聞行業團體。該會副主席郭一鳴在出席「慶黨百年與港媒報導的思考」論壇時表示，中共建黨百年，香港各界包括特首、港府官員組成龐大代表團到北京參加慶祝活動，本港各大電視台也在中共黨慶前後播放內地拍攝的「獻禮」宣傳片；還有團體大張旗鼓慶祝，不僅左派媒體，還有民間商會，甚至青年團體與政府合辦活動，與內地的慶祝活動沒有大的區別。

郭一鳴認為，過去在香港提到中共，均採取模糊和回避的態度，這和回歸前許多人有「恐共」心態有關。過去香港的一些媒體和「有心人」，把中共妖魔化，「中共黨員被視為負面名詞，許多人在香港避談中共」，內地高官訪港也避談黨務僅談政務，以避免引起麻煩。但這次從香港政府到民間，對中共建黨慶祝活動表現出前所未有地關注，「香港回歸20多年，中國共產黨首次以憲法賦予的執政黨身分，名正言順、光明正大地在香港公眾面前亮相」。

明報記者 李泉