孟晚舟庭審結束 律師再促放人 若判引渡 加司法部長擁決定權

據「鳳凰網」報道，代表孟晚舟的辯方律師指出，孟晚舟明確地告訴與她見面的匯豐銀行高管，華為和星通公司在伊朗開展業務，孟晚舟對星通如何在匯豐匯款、匯豐如何清算等並不知情。匯豐是因為通過其美國分行做美元清算才違反美國制裁令的。沒有證據表明孟晚舟知曉匯豐銀行的這筆美元清算業務。

稱孟已告訴匯豐「華為伊朗有業務」

在案件的最後一輪聆訊過程中，代表加美兩國政府的檢方於上周三（11日）、上周四提起對孟晚舟准予引渡的遞解要求，並作相關陳述；13到18日，由辯方律師予以回應。加拿大《環球新聞》（Global News）報道指，卑詩省預計主審此案的最高法院法官霍爾姆斯（Heather Holmes）將在提交意見後保留決定，考慮美國對孟晚舟引渡及欺詐指控的證據是否充足，也考慮辯方提出的孟的訴訟程序是否遭到濫用。

而假若法官准許引渡，引渡的最終決定權仍需由加拿大司法部長批核。孟晚舟2018年被捕至今已兩年半，目前仍在保釋中，住在她在溫哥華的居所。