中央：鼓勵富人回報社會 達共同富裕 劉銳紹：憂衍生「強制捐獻」 添一系列後遺

明報記者

新華社報道，習近平在會上強調，共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵，要堅持以人民為中心的發展思想，在高質量發展中促進共同富裕。「共同富裕」一詞是1953年12月最先由中共領導人毛澤東提出，後鄧小平在1985年進一步發展為行動，「 一部分地區、一部分人可以先富起來，帶動和幫助其他地區、其他的人，逐步達到共同富裕」。而中國在經歷改革開放和全面建成小康社會，現在正邁向第二個百年奮鬥目標，會議提出，必須把促進全體人民共同富裕作為為人民謀幸福的着力點，紮實中共長期執政基礎。

毛建政初提「共同富裕」 鄧改為「部分人先富」

會議強調共同富裕是全體人民的富裕，不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義，要分階段促進共同富裕。要鼓勵勤勞創新致富，為人民提高受教育程度、增強發展能力創造更加普惠公平的條件，暢通向上流動通道，給更多人創造致富機會，形成人人參與的發展環境。

會議稱要堅持立足社會主義初級階段，堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，重點鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人。並強調要構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構，促進社會公平正義。

稱堅持公有制 強調社會自願「三次分配」

《學習時報》曾在2020年初刊文談三次分配，稱相對於市場根據要素貢獻做初次分配和政府體現國家意志再分配，「三次分配」是社會主體自主自願參與的財富流動。「三次分配」體現社會成員的更高精神追求，「在道德、文化、習慣等影響下，社會力量自願通過民間捐贈、慈善事業、志願行動等方式濟困扶弱的行為，是對再分配的有益補充」。而在本次會議中，也提出要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。同時要清理規範不合理收入，整頓收入分配秩序，堅決取締非法收入。

內地學者：可徵遺產稅 減貧富懸殊

本港時事評論員劉銳紹指出，內地貧富懸殊問題值得關注，作出調整也是必須的，但如果以行政手段來處理經濟問題，恐會帶來一些不良後果。有些企業可能會用其他方式逃避社會責任，加速資金流失。

中國政法大學施正文教授對《第一財經》分析，在促進共同富裕目標下，未來相關稅制會進一步改革，提高直接稅比重，完善相關稅種。比如個稅應該降低勞動所得稅負，調整最高邊際稅率鼓勵創新。加快房地產稅立法和改革試點，房子多、價格貴的人多交稅，發揮收入分配調節作用。可以考慮開徵遺產稅，防止貧富過分懸殊。

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