台產疫苗研「溝針」 醫護試驗 首針AZ或莫德納再打高端 最快3個月有結果

中央社引述高端疫苗總經理陳燦堅昨日在高端股東會上稱，疫苗溝針在科學基礎上「比較沒問題」，主要是受法規規範，須將混打臨牀試驗證明交給法規單位審查。陳預計3至5個月內有初步數據結果。

高端保護期「不明」 專家促解釋

高端是「重組棘蛋白疫苗」，即利用基因重組技術製作出病毒表面的棘狀蛋白，注入人體並產生免疫反應。AZ和莫德納則分別為腺病毒疫苗和mRNA疫苗。台灣剛於前天（16日）開放高端疫苗線上預約。公開報道顯示，高端尚未完成三期臨牀試驗，而是以「免疫橋接」技術，即以實驗室的中和抗體數據，在台灣取得緊急授權（EUA），因此引發爭議。目前，高端正在巴拉圭展開三期臨牀試驗。

據高端官網資料，高端二期臨牀試驗約有4000人參加，結果顯示疫苗「安全性與耐受性良好，受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應」，以及「不分年齡的免疫生成性合乎預期」。有份參與EUA審查的台灣食藥署長吳秀梅此前稱，高端疫苗的「中和抗體數據」不遜於AZ，且安全性數據顯示無重大安全疑慮。不過食藥署上周公開的高端疫苗中文說明書則表示，「可提供的保護效期不明，不一定能對所有施打者產生保護作用，須由臨牀試驗進一步確定」。《中國時報》引述台大流病與預醫所兼任教授金傳春呼籲高端應再向民眾解釋，以除疑慮。

AZ莫德納溝針 邊推行邊試驗

中央流行疫情指揮中心本月7日宣布，專責新冠疫情、第一針接種AZ疫苗逾19周的的前線醫護，第二針可打莫德納；當局另外委託本地醫院就「溝針」效果做臨牀測試。

《聯合報》報道，台大副校長、疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨稱，台大醫院試驗分為4組，每組100人，各組分別為AZ接種4周後接種莫打德納、AZ接種8周後打莫德納、兩劑都打AZ、兩劑都打莫德納。張上淳稱，目前試驗進展順利；預計至少要對受試者追蹤滿4周，才有初步結果。

（綜合報道）

（新冠疫情）