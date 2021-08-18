推動三孩 法案倡試行「父母育兒假」

今年7月發布的《中共中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》提出實施3孩生育政策及配套支持措施。新華社報道，為貫徹落實黨中央決策部署，適應人口形勢新變化，促進人口與經濟、社會、資源和環境協調可持續發展，當局將修改《人口與計劃生育法》。

男性侍產假現無劃一規定

內地現行《計生法》於2002年生效，2015年實施全面兩孩政策時曾修訂，其中第18條規定「國家提倡一對夫妻生育兩個子女」。《計生草案》提出修改為「國家提倡適齡婚育、優生優育。一對夫妻可以生育三個子女」。支持生育配套措施的相關內容也擬寫入法律。例如，草案列明國家採取支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔；支持有條件的地方探索設立「父母育兒假」等。

依照內地現有《勞動法》，在職女性生育可享不少於90天產假，但不涉及男性；而男性一般則可享7天侍產假，各省並無劃一規定。「21世紀經濟」引述中國人民大學人口學系主任楊凡報道，估計「父母育兒假」意味父親可享的假期更多，有利提升夫婦的生育意願。

而在《兵役法》修訂草案二審稿昨亦提請審議。草案二審稿新增規定，包括生育權益在內，「女軍人的合法權益受法律保護」，列明軍隊應當根據女軍人的特點，合理安排女軍人的工作任務和休息休假，在生育、健康等方面為女軍人提供特別保護。