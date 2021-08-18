東部中部戰區民船運戰車 南海今演習3天

東部戰區演練「千里送坦克」

據東部戰區陸軍第71集團軍官方微信號「亮劍東南」消息，近日「濟南第一團」進行「遠程機動」，以「公路運輸+鐵路運輸+航渡輸送」方式，將坦克和裝甲車等千里運送至沿海地區。其中「航渡輸送」透過民船執行。「亮劍東南」稱民船數量多、運輸高效，可一次性、一體化投送各個作戰單元，而之後的作戰籌劃和任務部署，可在船舶上就地展開，適應快節奏作戰的需要。中部戰區近日亦有「民船運戰車」同類演練。

據「中國軍事網」報道，北部戰區陸軍第80集團軍某合成旅近日在山東省濰北演練時，出現「11式122毫米自行火箭炮」發射增程彈打擊海上目標的畫面。報道稱，該款火箭炮是一種主要裝備於陸軍中、輕型合成部隊的中遠程火力壓制主戰裝備，獨立作戰能力強、自動化程度高，一次可發射40枚火箭彈，最大射程達40公里，火力大；發射後1分鐘內即可撤離陣地，從進入陣地到完成發射不超過5分鐘，「便於快打快撤的快速機動打擊戰術」。