「回應美台勾連」 解放軍突台海演習 台稱做好應對 分析：模擬切斷美軍支援

陸罕有即日發布 未提具體區域

微博「東部戰區」昨午引述戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，昨日實兵演練出動作戰艦艇、反潛機、戰機等多軍種力量，在「台島西南、東南等周邊海空域」組織聯合火力突擊等實兵演練，檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。他又批評美台「近期頻頻勾連挑釁」，發出嚴重錯誤信號，嚴重侵犯中國主權及嚴重破壞台海和平穩定，成為台海安全風險的「最大禍源」。他強調，今次是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁的嚴正回應；東部戰區將持續加強戰備訓練，挫敗一切「台獨」分裂活動。截至昨日，演習未有公布具體區域或相關影片。

台：11軍機 包括6「殲-16」

台灣國防部同日稍後在官網通報，解放軍空軍當天向台灣西南空域出動1架次運-8反潛機、1架次運-8電子干擾機、1架次「空警-500」空中預警機、6架次殲-16戰機及2架次轟-6K轟炸機；台軍派遣空中巡邏兵力應對及廣播驅離，同時以防空導彈追蹤監視。中央社報道，台國防部發言人史順文表示，對於台海區域情勢，台軍有充分掌握及評估，已做好各項應對準備。

內媒分析指出，與去年同期東部戰區的軍演通報相比，此次演習區域不是在大陸沿海，而是穿越巴士海峽在台灣東南海域舉行。以往軍演未提及第三方，僅批評「個別大國」涉台舉動，而今次點明「美台勾連」。

澳門國際軍事學會會長黃東對本報表示，應由軍事和政治角度分析今次演習。從裝備看，演習主力為海空軍，陸軍為次，重點似乎是模擬切斷美軍對台支援，以及台灣南部對外交通，爭奪制海制空權，以掩護陸軍登島。他指由1995年台海危機開始，大陸慣用演習手段對台施壓，「今次演練範圍比以往大，但實際情况未必咁緊張，只是宣傳比以往加大，以產生威懾」。因每年秋季是台海軍演高峰期，可由8月下旬持續至10月，黃東認為今次軍演可視為本年開端，相信未到最大規模。

學者：美阿富汗現窘態 華信心增

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新表示，美國現在到本月27日都在南海演練，中國以往對此沒什麼動作；但因美國正倉皇撤出阿富汗，面臨外交困局，令中國信心大增，敢於在此時以在台海演練的形式挑戰美國。他指出，今年美台互動增多，但實際上是「不成比例的互動太多」，例如雖然台灣允許萊豬進口，但美台經貿協定沒談成，「表面互動很多，但其中空話多」，指實際成果很少。

明報記者

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