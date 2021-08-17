內地13宗確診今波新低 再8官防疫不力受罰

國家衛健委昨通報，前日內地新增本土病例13宗，無新增死亡或疑似個案，創下今波疫情新低。13宗個案分佈於江蘇、河南及湖南。

患者瞞行蹤 河南一縣疫情反彈

其中新增6宗本土病例的河南，商丘市虞城縣一名尹姓產婦在送院期間，有陪牀看護者因涉密切接觸確診病例，導致多人感染。其後當局發現虞城縣在疫情防控期間有瞞報行為，並致當地疫情反彈。據商丘市新冠疫情防控指揮部通報稱，因尹姓產婦及其家人沒及時、如實報告行程，致疫情防控措施沒能及時跟進，使商丘市疫情出現反彈。截至上周六（14日），商丘市有確診病例9宗，隱形患者6宗。

《楚天都市報》旗下「極目新聞」報道，對於商丘疫情，當局決定懲治虞城縣疫情防控履職不力的相關人員。官方通報稱，商丘市紀委監委經調查決定，對虞城縣副縣長陳富磊、虞城縣衛健委主任徐志強、虞城縣醫院副院長王傳魁、及虞城縣谷熟鎮黨委書記馬帥和、谷熟鎮長栗衛星等8名公職人員，因涉瞞疫被官方追責，分別被處以黨內嚴重警告、黨內警告處分。上述5人被革職，王傳魁同時被撤銷中共黨內職務。

另據《河南日報》報道，河南省委周日召開新冠肺炎疫情防控工作第五次專題會議。省委書記樓陽生指出，全省疫情防控「總體上朝着可控穩定向好的方向」發展，但商丘疫情進一步證明疫情防控的嚴峻性、複雜性、不確定性，各市縣決不能有絲毫鬆懈。

河南書記促月內「封死」疫情

樓陽生表示，醫院出現交叉感染是最不應該的，要「嚴防院感，壓實責任零容忍，發生醫院感染要嚴肅問責追責」。他又強調商丘市首務仍是深入流行病學調查、不漏一人，不留一縫；其他各市縣亦要嚴格落實防控措施，確保到本月底把疫情圈住、封死、撲滅。

（綜合報道）

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