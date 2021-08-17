4省官遭「雙開」 貴州原政協主席被轟兩面人

據中紀委通報，貴州省政協原黨組書記、主席王富玉「搞兩面派、做兩面人」。現年61歲的王是河南唐河人，常年任職海南省，2004年底從海南省委副書記調任貴州省委副書記。通報稱，王富玉喪失理想信念，對黨不忠誠、不老實，陽奉陰違，生活奢靡腐化，道德淪喪，家風敗壞，直至退休後仍大肆收錢斂財；決定給予開除中共黨籍處分，取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題及所涉財物一併移送檢察機關審查起訴。

山西原公安廳長涉「搞團伙」

原山西省公安廳廳長劉新雲被指搞團團伙伙，結交「政治騙子」。劉現年59歲，山東淄博人，常年在山東任職，2018年初調任山西省副省長、省公安廳廳長。通報批評他喪失政治原則，熱中政治投機，弄虛作假騙取學歷，急功近利、好大喜功，濫權妄為造成重大損失；決定開除其黨籍，另由國家監委開除其公職；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

甘肅原副省長宋亮則被指理想信念喪失，利用職權搞利益交換，撈取政治資本，將手中掌握的金融監管職權作為謀取私利的工具。青海原檢察長蒙永山則被批評背離初心使命，喪失理想信念，官迷心竅、跑官買官被騙；執法犯法，在政法隊伍開展教育整頓期間仍然不知收斂。經中央紀委常委會會議研究並且報中共中央批准，兩人均被開除黨籍處分；由國家監委給予開除公職處分，所涉犯罪問題移交檢方法辦。