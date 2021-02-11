阿富汗陷落 台掀「美國不可靠」論爭 藍營趙少康批蔡英文「不知危之將至」 蘇貞昌：不內亂就能抗外

台灣時事網絡大數據分析網站「網路溫度計」文章稱，近日阿富汗事件在台灣網絡掀起熱議，有聲音將阿富汗比成台灣，擔心美國動作可令「台海」局勢生變。其中台灣中國廣播公司董事長趙少康於facebook發文，稱《紐約時報》已提出警告，「台灣應該對阿富汗的遭遇感到緊張，應該覺得美國不可靠」，但「在民進黨的麻痹政策之下，大多數人民不知道阿富汗很可能就是台灣的前車之鑑」。《紐時》上周五（13日）引述分析報道稱，美軍在阿國撤出之舉，將令台灣、烏克蘭、菲律賓、印尼等對「美國不會無限支持盟友」留下深刻印象。

趙少康又批評：「民進黨灌輸台灣人『中共不會打台灣』 、『 打了美國會來救』的一廂情願想法，把台灣的前途和台灣人的生命完全交到中國及美國手上，既愚笨又不負責任。」

晤AIT新處長 蘇：相談甚歡

中央社報道，行政院長蘇貞昌昨就有關討論表示，阿富汗局勢是其內部亂，台灣只要內部不亂，就能對抗任何外來侵略武力。他又提及昨日上午與美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）會面，稱對話超過原定時間，「相談甚歡」。孫曉雅則重申對推展台美關係的承諾，期待台美在各領域持續合作。

民進黨立委王定宇認為，阿富汗給台灣的借鑑是，台灣的安全和未來要靠自己，而非只靠外國支持。他又稱，阿國政府和塔利班之間是「內部戰爭」，而中國大陸對台灣的威脅屬於「外部侵略」。

民進黨立委鄭運鵬則透過facebook反駁「美國不可靠論」稱，台灣與阿富汗本質不同，包括美軍沒有進駐台灣、不存在美軍撤離，台灣靠自主防衛、向美國等國家尋求先進軍購與合作，以及台灣不像阿富汗面臨周邊長期地緣政治衝突等，根本無法類比。

分析：美集中制華 阿「不是明日台灣」

美國聖湯瑪斯大學國際研究與當代語言學系副教授兼系主任葉耀元持與鄭類似觀點，他在《上報》撰文稱，「今日阿富汗，當然不是明日的台灣」，認為美國現時的國家利益已轉向抗衡中國，防堵中國取代其霸權地位，因此其長期戰略目標是與印太戰略區國家及其他盟友聯手抗中，這與台灣的利益脗合，「何來放棄（台灣）之有？」

台灣政治大學國際關係研究中心教授蔡增家也在「Yahoo論壇」發表評論稱，「抗中」取代反恐成為美國對外政策的主軸，台灣則取代阿富汗成為美國的戰略要地。他指出，從歷史上看，美國隨時會為自己的國家利益而拋棄他國，台灣「唯有強化自己的軍事實力，遊走在美中兩大國之間，藉力使力、相互制衡，不選邊、不依賴」，方能自保。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676