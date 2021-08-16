蔚來「領航輔助」意外 餐飲新銳車毁人亡

據《新京報》、紅星新聞報道，林文欽是內地多家餐飲公司創始人，先後創立「意淇港式下午茶」「大喜麻辣拌」「鍋聚俠」「甲如花甲粉」等多個餐飲連鎖品牌。據其創辦的「美一好」微信公眾號所發布的訃告稱，8月12日下午兩點，林在駕駛蔚來ES8汽車時，啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態）。

蔚來：NOP非自動駕駛

蔚來汽車是一家2014年11月成立的全球化智能電動汽車公司，主要在內地銷售高端智能電動車。對於此次事故是否與汽車領航輔助功能有關，林的好友鄭先生表示，目前福建莆田高速交警還在調查，暫無法提供相關證據。但林出車禍時已啟動汽車的「領航輔助」功能。

對於林文欽車禍逝世，蔚來創始人、首席執行官李斌表示，很痛心這樣優秀的年輕創業者離世。蔚來聯合創始人兼總裁秦力洪也留言悼念。昨日，蔚來方面回應事件表示，目前正在配合交警作事故調查，蔚來同時稱，絕不能把NOP等同於自動駕駛。與Pilot（智能駕駛輔助系統）一樣，NOP仍然是輔助駕駛功能，且隨時可能在無法滿足工作條件的情况下退出。在使用時，須時刻關注交通狀况及道路環境。