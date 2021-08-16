揚州疫情防控再問責 市衛健委12人被處分

據揚州市紀委監委的公號「清廉江蘇」消息，本次被處理的揚州官員，包括揚州市衛健委書記、主任趙國祥，邗江區政府副區長丁明哲，廣陵區政府副區長葉浩，廣陵區衛健委主任李彬，廣陵區灣頭鎮黨委書記吳德裕，邗江區雙橋街道辦事處主任陸春軍等12人，分別被指履行疫情防控、管理監督職責不力等，被給予黨內嚴重警告、政務降級、撤職、免職及記過等處分。

多地爆疫 約60公僕遭懲治

揚州市上周六通報，全市累計報告本土確診病例528宗，出院4宗。江蘇省省長吳政隆近日在相關調度會上稱，這次揚州疫情發生早、發現比較晚，在人員聚集的密閉場所，老年人居多，防控形勢十分嚴峻複雜。從7月20日南京祿口機場篩查出9宗Delta變種病毒感染者以來，近1個月內，包括鄭州、南京、廣州市衛健委主任均已被免職，多地總計已近60名公職人員因疫情防控不力被問責。

另據《新華日報》報道，國務院副總理孫春蘭上周六在揚州市調研指導新冠患者救治工作。孫春蘭指出，中央高度重視確診患者的救治工作，能否打贏揚州疫情防控阻擊戰，患者救治工作非常關鍵。她並召開調研座談會，強調要採取更具針對性的措施，從根本上防止醫院感染發生。江蘇省委書記婁勤儉、省長吳政隆分別參加調研。

（新冠疫情）