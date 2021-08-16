博士論文涉抄襲 張文宏遭舉報 結尾用字一模一樣 復旦大學啟動調查

張文宏為復旦大學附屬華山醫院感染科主任。自新冠疫情爆發後，他經常接受媒體採訪，對於疫情變化及艱澀醫學名詞講解清晰，使他在內地享有知名度，累積不少支持者，更被冠上「網紅醫師」的稱號。過去一年，他也多次獲得官方頒發的獎項，如「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」。

有網民前日公開舉報他「涉嫌學術造假」，稱張文宏2000年的博士論文《結核分支桿菌KatG基因突變與其耐異煙肼機制的系列研究》，其中部分內容與齊魯理工學院黃海南教授的《KatG基因的分子生物學與結核分支桿菌異煙肼耐藥》相同。張文宏的博士論文共95頁，總字數約7萬字，相關爭議內容主要集中在結尾處的「綜述」部分，大約3300字。黃海南的相關論文於1998年發表於《中華結核與呼吸雜誌》，是一篇文獻綜述，總字數約3700字，其結尾處附錄了19篇參考文獻。

「病毒共存論」近日遭官媒抨擊

據復旦大學研究生院官網消息，復旦大學研究生院昨日回應稱，復旦大學收到相關舉報，同時也關注到網上關於張文宏博士學位論文綜述部分問題的反映，學校已啟動調查核實，調查結果將及時公布。

張文宏在7月底發表長文，其中一個核心的觀點就是「我們需要有長期與病毒共存的智慧。」其觀點與官方對待疫情所採取的「堅決清零抗疫」模式不符，結果張文宏遭受官媒及部分網民圍攻。有人譴責張文宏是向病毒投降，有人甚至給他扣上了投降主義的大帽子，指稱他是在鼓吹歐美抗疫模式，進而搞垮中國。

被指鼓吹歐美抗疫模式

將這波口水推到高潮的，是原衛生部長高強的文章「與病毒共存可行嗎？」高強在文章中強調：「絕不能與病毒長期共存，要為消滅病毒長期鬥爭。」這篇文章是以不點名的方式，批判張文宏「與病毒共存」的觀點。

有輿論判斷，這場針對張文宏的圍剿風暴，表面上看是一場爭論，但細看之下，卻是有着精心設計的打法。「先是網民下場開撕（開戰），然後官媒攜帶前高官入場，一步步帶動氛圍，將爭論引向高潮。」從前戲到入場再到高潮，每一步都走得恰到好處，說明這絕不是一場單純的科學之爭。

（綜合報道）

（新冠疫情）