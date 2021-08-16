外媒指甘肅現導彈發射井 官媒稱風力發電基座 澳防長：印太充滿「不確定因素」

達頓：澳洲及伙伴只願看到和平穩定

墨爾本《前鋒太陽報》報道，美國科學家聯盟7月底發表報告，稱中國正建造逾百座導彈發射井；對此，達頓稱中國擴建核武基地的舉動，已給印太地區帶來「嚴重不確定因素」的局面。達頓認為，印太地區正處於自第二次世界大戰以來充滿最不確定因素的時刻。達頓稱，隨着中國軍事威脅日益嚴重，因此，澳洲與美國及其盟友，以及其他區域內的伙伴之間的團結，更是前所未有地重要；他稱澳洲及其所有伙伴都只願看到和平穩定，而非任何不確定局面。

報道提及的衛星照片，是美國科學家聯盟於7月26日發表研究報告所指出的，中國正在甘肅省玉門市附近的一處導彈基地，興建120座導彈發射井；此外，在距離玉門市380公里的新疆東部哈密市附近，還有另一處導彈基地。《環球時報》、觀察者網等內地媒體多次「闢謠」稱，所謂的導彈發射井只是當地的風力發電機的基座。央視亦引述內地軍事專家稱，美國類似炒作並非首次，曾將福建土樓誤認為導彈發射井。