「七三一陳列館」開放 首次公布人體實驗筆供

新華社引述侵華日軍七三一部隊罪証陳列館館長金成民介紹，1945年8月日本投降後，北野政次在上海被俘。後在盟軍總司令部情報部門的協調下，於1946年1月9日被引渡回日本。北野政次在日本接受了美國德特里克堡基地派出調查日本細菌戰人員的問訊，並向美軍提交了一份731部隊細菌戰及人體實驗的筆供。

報道指，該筆供原始檔案現在美國國家檔案館，陳列館中展出的是影印件。筆供內容涉及731部隊頭目石井四郎、任務、編制、研究成果、細菌武器5個方面作系統供述。「美國之所以要引渡北野政次目的是為了獲取731部隊細菌戰、人體實驗等方面的數據資料。」金成民稱，起初北野政次在供述中還極力逃脫和掩蓋自身責任，隨着問訊逐漸明朗，發現德特里克堡基地的調查官不是為了懲罰他，而是為了獲取細菌戰等數據資料，才開始交代的比較多。

前述報道引述未具名專家表示，該筆供不僅揭示侵華日軍發動細菌戰的反人類罪行，還充分體現美國為獲取731部隊細菌戰等數據資料的雙重標準。