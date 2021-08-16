張哲瀚「親日」 中演協促同行杯葛 內地作家：靖國神社參觀都不能？ 官媒：永遠不能

【明報專訊】抗爭勝利76周年之際，內地知名男星張哲瀚被翻出早前參觀及參拜包括靖國神社在內的多個日本神社，遭網民質疑「親日」。《人民日報》等官媒紛紛發文，要求張哲瀚道歉。20間品牌宣布與其解約後，中國演出行業協會昨日宣布，要求會員抵制張哲瀚。
30歲內地男星張哲瀚今年憑藉劇集《山河令》而人氣急升，有網民上周五披露，張哲瀚2019年前往乃木神社參加婚禮、與已故前印尼總統蘇加諾遺孀黛薇夫人合照。事件引發內地網民不滿。
乃木神社供奉日本大將乃木希典，曾參與指揮甲午戰爭，被視為軍國主義的代表人物之一。黛薇夫人也是受爭議人物，曾在公開表示「支持西藏獨立」、否定南京大屠殺。此外，網民再翻出張哲瀚此前在日本遊玩照片，指摘他還去過八坂神社且還在微博發過日本軍旗，當時被指「親日」後，張哲瀚曾發文怒斥網民。
《人民日報》等官媒隨即發表評論，批評張並要求其道歉，隨後包括可口可樂、娃哈哈等20間由其代言的品牌，宣布解約。張哲瀚發布道歉聲明稱，為曾經無知的自己而羞愧，更要對之前不當行為深刻地道歉，強調自己「不親日」是「中國人」。「央視新聞」就此評論稱，無論在靖國神社前合影，還是到乃木神社參加婚禮，張哲瀚都觸碰了歷史傷痕，傷害了民族感情，不能簡單歸咎為「曾經無知」。
作家斬鞍遭禁言 電視劇組「劃清界線」
事件發酵後，旅美作家斬鞍、《九州朱顏記》作者轉發新華社期下《半月談》就事件評論，並跟帖稱「所以靖國神社連參觀都不能去了？莫名其妙」。遭《半月談》態度強硬回應：「不能，永遠！」隨後，斬鞍刪除相關微博發文道歉，稱自己未充分理解《半月談》的文章內容。斬鞍的微博隨後被禁言並被註銷。電視劇版《九州朱顏記》發布譴責聲明，宣布與斬鞍劃清界線。
張父住上海日籍社區被轟 母親公司用「日式名字」
網民則挖出更多張哲瀚的背景，稱其父母與日本方面有密切聯繫，母親開的公司使用日式名字「亞太榮」，父親住在上海日本人最多的社區，投資日本人的公司等，但張哲瀚和其工作室再無發聲。昨日，張哲瀚微博賬號和工作室帳號均被封，顯示已經註銷。
中國演出行業協會昨日發布公告稱，對演員張哲瀚參觀靖國神社的不當行為作道德申斥，並根據規定，要求會員對其從業抵制。中國演出行業協會斥張哲瀚的行為存在嚴重不當，不僅傷害民族感情，且對其受眾中的青少年群體帶來惡劣的不良影響。公告稱，對從事文化工作的演藝人員而言，樹立正確的歷史觀，是一項基本的職業素養，無知不是借口。
網民「月亮彎彎吧」在風聞社區評論事件，稱中國的歷史課在抗戰部分存在教育缺位。試卷和正本教科書對日軍侵華罪行從未正經提及。認為事件的癥結在於學校教育、社會、家庭，對待歷史的態度是「兩張皮」，娛樂圈不過是表象。並斥過去中日友好的調子過高，央視和《人民日報》若僅停留於發聲譴責，也不過是隔靴搔癢。
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