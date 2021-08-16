張哲瀚「親日」 中演協促同行杯葛 內地作家：靖國神社參觀都不能？ 官媒：永遠不能

30歲內地男星張哲瀚今年憑藉劇集《山河令》而人氣急升，有網民上周五披露，張哲瀚2019年前往乃木神社參加婚禮、與已故前印尼總統蘇加諾遺孀黛薇夫人合照。事件引發內地網民不滿。

乃木神社供奉日本大將乃木希典，曾參與指揮甲午戰爭，被視為軍國主義的代表人物之一。黛薇夫人也是受爭議人物，曾在公開表示「支持西藏獨立」、否定南京大屠殺。此外，網民再翻出張哲瀚此前在日本遊玩照片，指摘他還去過八坂神社且還在微博發過日本軍旗，當時被指「親日」後，張哲瀚曾發文怒斥網民。

《人民日報》等官媒隨即發表評論，批評張並要求其道歉，隨後包括可口可樂、娃哈哈等20間由其代言的品牌，宣布解約。張哲瀚發布道歉聲明稱，為曾經無知的自己而羞愧，更要對之前不當行為深刻地道歉，強調自己「不親日」是「中國人」。「央視新聞」就此評論稱，無論在靖國神社前合影，還是到乃木神社參加婚禮，張哲瀚都觸碰了歷史傷痕，傷害了民族感情，不能簡單歸咎為「曾經無知」。

作家斬鞍遭禁言 電視劇組「劃清界線」

事件發酵後，旅美作家斬鞍、《九州朱顏記》作者轉發新華社期下《半月談》就事件評論，並跟帖稱「所以靖國神社連參觀都不能去了？莫名其妙」。遭《半月談》態度強硬回應：「不能，永遠！」隨後，斬鞍刪除相關微博發文道歉，稱自己未充分理解《半月談》的文章內容。斬鞍的微博隨後被禁言並被註銷。電視劇版《九州朱顏記》發布譴責聲明，宣布與斬鞍劃清界線。

張父住上海日籍社區被轟 母親公司用「日式名字」

網民則挖出更多張哲瀚的背景，稱其父母與日本方面有密切聯繫，母親開的公司使用日式名字「亞太榮」，父親住在上海日本人最多的社區，投資日本人的公司等，但張哲瀚和其工作室再無發聲。昨日，張哲瀚微博賬號和工作室帳號均被封，顯示已經註銷。

中國演出行業協會昨日發布公告稱，對演員張哲瀚參觀靖國神社的不當行為作道德申斥，並根據規定，要求會員對其從業抵制。中國演出行業協會斥張哲瀚的行為存在嚴重不當，不僅傷害民族感情，且對其受眾中的青少年群體帶來惡劣的不良影響。公告稱，對從事文化工作的演藝人員而言，樹立正確的歷史觀，是一項基本的職業素養，無知不是借口。

網民「月亮彎彎吧」在風聞社區評論事件，稱中國的歷史課在抗戰部分存在教育缺位。試卷和正本教科書對日軍侵華罪行從未正經提及。認為事件的癥結在於學校教育、社會、家庭，對待歷史的態度是「兩張皮」，娛樂圈不過是表象。並斥過去中日友好的調子過高，央視和《人民日報》若僅停留於發聲譴責，也不過是隔靴搔癢。

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