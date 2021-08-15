靖國神社留影 男星張哲瀚事業一朝喪 被翻出兩年前舊帳 官媒接連炮轟

面臨天價違約金 料損5000萬元

綜合內地媒體報道，張哲瀚代言的27個品牌在上周五（13日）晚已全部解約，參與拍攝的電影《維和防暴隊》、綜藝節目《最後的贏家》亦與他終止合作，他可能面臨天價違約罰金，損失粗估超過5000萬元人民幣（約6007萬港元）。事緣張哲瀚被翻出2019年前往乃木神社參加婚禮、與已故前印尼總統蘇加諾遺孀黛薇夫人合照。乃木神社供奉日本陸軍大將乃木希典，乃木希典曾參與指揮甲午戰爭、日俄戰爭，明治天皇死後乃木偕妻「殉死」，被視為軍國主義的代表人物之一。黛薇夫人也是頗受爭議的人物，曾在公開場合表示「支持西藏獨立」、否定南京大屠殺。

曾到乃木神社參加婚禮 否認親日

隨後，張哲瀚過去微博被網民翻出，除在靖國神社拍照外，他亦曾發過帶有旭日旗（日本軍旗）的照片；以及2018年國慶時，發文稱「回到祖國懷抱，為祖國母親慶生」，配圖卻在日本等。輿論發酵後，他13日在微博發文道歉，稱為自己曾經無知而羞愧，「對於婚禮舉辦場所的歷史背景和參加婚宴的其他人政治背景失察」，並強調「我不親日，我是中國人！我從未在任何場合發表過有損祖國的言論！我深深愛我的祖國！」由於張哲瀚是趙薇公司旗下藝人，趙薇舊事亦被重提。20年前她曾因身穿旭日旗連身裙為《時裝》雜誌拍照，引起公憤，當時總策劃直接引咎辭職，趙薇甚至因此被人潑糞。

官媒：無知做託詞 逃不了懲罰

《人民日報》微博評論稱，「這道歉，是為自己無知買單，也是為冒犯國人情感而尋求寬宥」。新華社旗下《半月談》則稱「用『無知』做託詞，逃避不了應有的懲罰」。 共青團中央、央視網、環球網亦相繼發文批評。張哲瀚隨後轉發該評論，表示「真誠接受批評指正，深刻反思，汲取教訓」，並請大家以他為戒，學習和牢記歷史。

就在張哲瀚道歉當日，日本防衛大臣岸信夫前往靖國神社參拜，惹來中國國防部強烈不滿和堅決反對，並向日方提出嚴正交涉。《解放軍報》昨結合兩件事評論稱，忘記歷史就是對歷史的背叛，靖國神社供奉有14名二戰甲級戰犯牌位，正是這些人給亞洲乃至世界人民帶來空前浩劫；強調防止軍國主義的幽靈復活，是每個愛好和平的人都應負起的責任。