國民黨主席4人爭 韓國瑜棄選

朱立倫盼是正面選舉 避內鬥內耗

聯合報報道，從去年底開始，黨內各方勢力勸進韓國瑜的動作就沒有停過，韓曾敦請中廣董事長趙少康出馬參選，但趙最後無法參選，加上疫情以來黨的聲勢並未改善，韓一度想過參選，最後卻因多數藍營首長不支持，才決定不參選，韓家軍及支持者將成為其他參選者積極爭取的對象。黨內在領表截止前都在「關注一個人」，直到最後一刻確定韓國瑜未領表才放下心中大石，黨主席選舉不再橫生變數。

黨主席選舉起跑，昨又逢台灣空軍節，爭取連任的江啟臣與朱立倫同在facebook感謝空軍戍守國家領空。朱立倫昨日上午到新北市先嗇宮參加祈福大會，中央社報道，媒體問及外傳遭網軍攻擊，朱立倫說，他一再呼籲要正面的選舉，不要造成任何內鬥、內耗等親痛仇快的事。下午，朱立倫到嘉義市府拜會市長黃敏惠，朱表示，民進黨疫苗政策是蠻橫無理無能，民眾已經看透了，國民黨也要強化監督、代表民眾發聲。而另3名參選人則未見有公開行程。