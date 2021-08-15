晤秦剛翌日 舍曼挺立陶宛撐台 台外交部向美表謝意

立陶宛允許台灣以「台灣」名義設立代表處，引起中國不滿，10日宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立方召回駐華大使。中國外交部稱，立方行為嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反一個中國原則，中方有權也應當做出正當合理的反應。引來美國和歐盟的批評。舍曼也在與秦剛會晤翌日，與蘭茨貝爾吉斯通話，關切北京作為。

根據美國務院發言人普萊斯（Ned Price）上周五晚發出的通話摘要，舍曼向藍斯柏吉斯表示，美國堅定支持立陶宛，在立國因為與台灣發展互惠關係而面臨中國脅迫之際，美方與他們站在一起。

中央社報道，台灣外交部昨對美國表示感謝，並稱拜登政府自上任以來持續力挺台灣，公開支持台灣與立陶宛加強關係，並關切中國大陸對他國與台灣的無理威脅。外交部會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流。

黑客泄立國政府機密 含涉華文件

另中央社綜合立陶宛媒體報道，一名疑為黑客的人士近日在解密資料庫交易平台Raidforums，兜售超過160萬件聲稱是盜自立陶宛外交部資訊系統的機密電郵及文件，其中包括與海外大使館及北約（NATO）盟友的通訊。部分涉及立陶宛與白俄羅斯，以及中國的雙邊關係。立陶宛外交部上周三(11日)透過新聞稿表示，已注意到一項網絡攻擊嘗試，相關調查已展開。