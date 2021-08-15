「宇宙補課中心」海淀黃莊沒落 機構人去樓空

中國經濟周刊報道，位於黃莊的銀網中心，過往是大批具規模培訓機構進駐的甲級寫字樓。但在6日，銀網中心大廳裏只有零星幾個工作人員，眾多培訓機構的名稱已從銀網中心大堂的「水牌」中撤下。位於16樓的新東方學習中心亦大門緊閉。2018年在美國紐約交易所上市的樸新教育位於12樓的教學區也空空蕩蕩。豆神大語文則大門緊鎖，前台的地上還有未收拾的資料。為留學、遊學提供一站式服務的啟德教育，緊鎖的大門上貼着搬遷告知。諸多培訓機構仿佛一夜間消失不見。

有快遞員稱，銀網中心近期的快遞量下降很多，幾乎沒有人往外寄東西，以前寄的最多的是學習資料和教材。

「華爾街英語」傳破產 維權群紛現

另外，主打成人英語的華爾街英語，12日晚間亦傳出即將破產的消息。其位於北京朝陽區大望路的一間門店關閉，陸續有學生到來詢問退費事宜。而位於北京國貿的門店情形也相仿。中國青年報報道，這些學員所交的學費從1萬多元到80萬元人民幣不等，其中不少人是通過貸款支付學費。

目前網絡上多個城市的華爾街英語學員紛紛成立維權群。有學員收到華爾街英語工作人員發來的信息，表示對現狀無能為力，但希望學員能夠找到途徑挽回損失。報道稱，亦有華爾街英語工作人員已多月未發工資，並被要求即時離職。目前有員工正準備申請勞動仲裁。