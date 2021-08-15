補習機構謀轉型 教父母「家庭教育」 有家長交費「代子聽課」 官媒：要警惕新花招

【明報專訊】教育「雙減」（減輕學生作業負擔和校外培訓負擔）政策頒布以來，內地各省紛紛跟進，重挫如日中天的補習培訓產業，有機構開始謀劃轉型求生。在美國上市的內地綜合教育集團新東方旗下北京新東方微信公號日前發文，透露推出「優質父母智慧館」，被網民解讀為以培訓父母為名規避風險。新東方隨後否認。新華社旗下每日電訊指出，要警惕補課新花招，還孩子們一個健康的未來。
新東方否認為家長「學科培訓」
南方都市報報道，北京新東方6日在其微信公號發文，稱成立北京新東方素質教育成長中心，下設藝術創作學院、人文發展學院、語商素養學院、自然科創空間站，智體運動訓練館、優質父母智慧館六大板塊。其中「優質父母智慧館」為家長提供包括家庭教育、高效學習等內容。至12日，有網民將這解讀為新東方轉型培訓父母。
新東方董事長俞敏洪當晚在微信朋友圈稱：「新東方從來沒有，也絕不打算給家長進行所謂的學科培訓。新東方做家庭教育已經十幾年，惠及了上千萬家長，做過幾千場家庭教育講座，基本都是公益講課。」13日，北京新東方素質成長中心在微信公號表示，對「優質父母智慧館」初衷解讀不夠充分，已正式改名為「家庭教育智慧館」，將圍繞家庭教育、育兒方法、多商管理、習慣養成、高效學習五大方面，不涉學科類培訓內容。同時該中心表示，上述內容均為公益分享，不收取費用。
家長稱培訓班可錄影 轉教子女
不過，網民所指並非空穴來風，有北京陳姓家長對本報稱，前幾日確實接到培訓機構的電話，要求家長去代子聽課，其間家長可以全程錄影錄音，回家後可以「照單」轉教子女。不過僅上了一次課後，該培訓機構再無發出聽課通知。該陳姓家長表示，代子聽課是無奈之舉，因孩子確有補課興趣與需求，但因自己有工作與生活，不可能長期如此。停課後，該家長表示很猶豫究竟是要等政策風向過去後續續接受補課，還是去退款。
新華社旗下「新華每日電訊」上周五發表評論，指出「雙減」政策出台以來，出現有家長「眾籌私教」、有教師變身「高端家政」以持續為子女提供輔導培訓的情况，但無論什麼形式出現，都難逃違規之實。評論稱違背教育規律和成長規律做超前培養，看似在幫孩子，實則是在害孩子，呼籲家長應嘗試理解政策的善意，逐漸認識到「雙減」政策是為讓學生學習更好回歸校園。
雙減頒布前已轉型託管諮詢服務
其實，在雙減文件落地之前，以新東方為代表的教培機構就已經開始了轉型探索。《財經天下》周刊旗下帳號AI財經報道，新東方6、7月在南京、大連、寧波、昆明等已成立分公司，轉型從事中小學校外託管服務、教育諮詢服務等。
針對補習和培訓，廣東省教育廳上周三（11日）公布舉報電話和郵箱，以及全省161個教育部門舉報聯繫方式。南方日報報道，舉報受理範圍為中小學教師「課上不講課下講」、「組織開辦校外培訓班」、「到校外培訓機構兼職」、「同家長搞利益交換」等問題。
明報記者
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