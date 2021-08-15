補習機構謀轉型 教父母「家庭教育」 有家長交費「代子聽課」 官媒：要警惕新花招

新東方否認為家長「學科培訓」

南方都市報報道，北京新東方6日在其微信公號發文，稱成立北京新東方素質教育成長中心，下設藝術創作學院、人文發展學院、語商素養學院、自然科創空間站，智體運動訓練館、優質父母智慧館六大板塊。其中「優質父母智慧館」為家長提供包括家庭教育、高效學習等內容。至12日，有網民將這解讀為新東方轉型培訓父母。

新東方董事長俞敏洪當晚在微信朋友圈稱：「新東方從來沒有，也絕不打算給家長進行所謂的學科培訓。新東方做家庭教育已經十幾年，惠及了上千萬家長，做過幾千場家庭教育講座，基本都是公益講課。」13日，北京新東方素質成長中心在微信公號表示，對「優質父母智慧館」初衷解讀不夠充分，已正式改名為「家庭教育智慧館」，將圍繞家庭教育、育兒方法、多商管理、習慣養成、高效學習五大方面，不涉學科類培訓內容。同時該中心表示，上述內容均為公益分享，不收取費用。

家長稱培訓班可錄影 轉教子女

不過，網民所指並非空穴來風，有北京陳姓家長對本報稱，前幾日確實接到培訓機構的電話，要求家長去代子聽課，其間家長可以全程錄影錄音，回家後可以「照單」轉教子女。不過僅上了一次課後，該培訓機構再無發出聽課通知。該陳姓家長表示，代子聽課是無奈之舉，因孩子確有補課興趣與需求，但因自己有工作與生活，不可能長期如此。停課後，該家長表示很猶豫究竟是要等政策風向過去後續續接受補課，還是去退款。

新華社旗下「新華每日電訊」上周五發表評論，指出「雙減」政策出台以來，出現有家長「眾籌私教」、有教師變身「高端家政」以持續為子女提供輔導培訓的情况，但無論什麼形式出現，都難逃違規之實。評論稱違背教育規律和成長規律做超前培養，看似在幫孩子，實則是在害孩子，呼籲家長應嘗試理解政策的善意，逐漸認識到「雙減」政策是為讓學生學習更好回歸校園。

雙減頒布前已轉型託管諮詢服務

其實，在雙減文件落地之前，以新東方為代表的教培機構就已經開始了轉型探索。《財經天下》周刊旗下帳號AI財經報道，新東方6、7月在南京、大連、寧波、昆明等已成立分公司，轉型從事中小學校外託管服務、教育諮詢服務等。

針對補習和培訓，廣東省教育廳上周三（11日）公布舉報電話和郵箱，以及全省161個教育部門舉報聯繫方式。南方日報報道，舉報受理範圍為中小學教師「課上不講課下講」、「組織開辦校外培訓班」、「到校外培訓機構兼職」、「同家長搞利益交換」等問題。

明報記者

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