世衛促華分享新冠原始資料 北京：溯源只能建基首階段報告展開

世衛稱報告不足排除任何假設

世衛早前提出第二階段溯源，並將調查武漢實驗室是否存在「泄露」病毒問題列為計劃之一，遭到中國強烈反對。世衛周四發出聲明，稱正在與一些國家合作，這些國家報告從2019年起在儲存的生物標本樣本中檢測出SARS-CoV-2。例如，世衛在意大利便利國際實驗室對一項此類研究的結果獨立評估，其中包括對大流行前血液樣本重新檢測。「分享原始資料、允許重新檢驗樣本……我們向來這樣鼓勵所有國家提供支援，包括中國在內，好讓我們能快速有效地推進溯源研究」。

世衛稱，下一步研究將包括進一步檢驗最早病例的原始資料，以及2019年潛在早期病例的血清。世衛還稱，第一階段研究報告，沒有足夠的科學證據來排除任何假設，稱要排除「實驗室泄漏」假設，須獲得所有數據。

中方：企圖推翻報告是政治操弄

中國外交部昨在京舉行新冠病毒科學溯源問題使節吹風會，並邀請160多名駐華使節和國際組織代表出席。新華社報道，副外長馬朝旭在會上表示，世衛秘書處早前在未與成員國充分協商的情况下，提出第二階段溯源工作計劃。這份工作計劃被認為並非基於中國世衛聯合研究報告，並沒有採納其中的科學結論和建議，理所當然的遭到成員國的質疑和反對。

馬朝旭強調，病毒溯源是科學問題，反對將科學問題政治化和對別國抹黑攻擊，指出早前中國與世衛聯合研究報告，必須得到組織在內的各方尊重和實施，強調今後全球溯源工作只能在此基礎上展開，而並非另起爐灶。「任何企圖推翻和歪曲聯合研究報告結論的做法，都是政治操弄，也是對全球科學家和科學的不尊重」。

馬朝旭表示，中方始終支持並將繼續參加科學溯源，反對的是政治溯源、違背世衛大會決議的溯源、拋棄中國世衛聯合研究報告的溯源。中方要求世衛秘書處按照世衛大會決議要求，就全球溯源計劃和後續機制，與成員國充分協商，充分尊重成員國意見。

（綜合報道）

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