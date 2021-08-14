北京聞風：西藏和平解放70周年紀念活動升溫 ／文：鍾鳴九

進入8月，多家中央媒體集中推出《雪域歡歌70載·西藏啟航新時代》專欄報道。自8月4日起，新華社以每個工作日一篇的頻率，從基礎設施建設、鄉村振興等方面介紹西藏建設成就。8月10日起，《人民日報》、《光明日報》也在頭版開設專欄，報道西藏的新變化、新面貌。中國人民銀行和中國國家郵政局日前也分別公布消息，將於8月16日發行西藏和平解放70周年金銀紀念幣一套，在8月19日增發《西藏和平解放70周年》郵票一枚。

最高領導人親往慶祝 顯中央重視

在西藏當地，8月5日，西藏自治區政協在拉薩舉行了慶祝西藏和平解放70周年座談會。8月10日，各族各界慶祝西藏和平解放70周年座談會在拉薩舉行，邀請歸國定居藏胞代表、農牧民和城鎮居民代表、宗教界人士代表等參與會議。觀察人士認為，中國對「逢十」的紀念尤為重視。在2001年7月19日和2011年7月19日，曾先後兩次舉辦慶祝西藏和平解放的大會。從中央和地方的預熱來看，距離官方舉辦的大型慶祝活動應已不遠。

值得注意的是，7月21日至23日，習近平赴西藏考察。對此，官方表述是，「習近平作為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席到西藏慶祝西藏和平解放，在黨和國家歷史上是第一次」。觀察人士表示，中國有5個自治區，以往在相關重要節點上，皆有中共高層赴當地參與活動。此次最高領導人在重要節點親自前往慶祝極為罕見，足可見中央對西藏的重視。習近平在調研中做出「要全面貫徹新時代黨的治藏方略」，以及「推動高質量發展，加強邊境地區建設，抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事」等重要表態，為西藏的未來發展定下基調和方向。

領導人抵首府後報道屬常規操作

也有外國媒體針對中國官媒是在7月23日才對此進行報道，認為是西藏議題敏感性過高所致。消息人士告訴筆者，其實對此不必過度解讀。按慣例，出於地理位置、海拔、活動安排等多方面考慮，中共高層赴西藏調研往往會先到拉薩周邊城市視察，最後才到首府拉薩再飛回北京。相關新聞報道一般會在領導人抵達首府後發出，此次屬於常規操作。此前，國務院總理李克強和全國政協主席汪洋分別於2018年和2020年前往西藏調研，均把拉薩定為行程的最後一站。

文：鍾鳴九