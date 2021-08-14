華人9死恐襲 巴稱涉印阿

阿富汗受訓「巴塔利班」施襲

官媒《環球時報》報道，巴方在發布會上透露，恐襲發生在連接中資項目營地和施工現場的公路，襲擊者駕駛的一輛銀色私家車混入項目車隊後，引爆100至120公斤炸藥。襲擊者和襲擊車輛幾乎沒留下殘骸，僅在現場找到引擎的一部分。在隨後的協作調查中，襲擊者的部分殘肢被找到。該人不是巴基斯坦公民。

而當日深夜，中國外交部也以答記者問方式回應事件，其中提到該案在阿富汗策劃，由「巴塔（巴基斯坦塔利班）」斯瓦特分支具體實施；襲擊者在阿富汗受訓，使用的車輛系從阿富汗購入；部分嫌疑人已在巴被捕，其餘人員現在阿富汗境內；襲擊者所屬恐怖網絡得到印度、阿富汗情報部門支持。

根據外交部網站消息，外交部發言人華春瑩表示，中方高度關注巴方對有關恐襲事件調查工作在較短時間內取得重大進展，對巴方所作積極努力表示贊賞。同時希望查明所有事實真相，在此基礎上追究和嚴懲肇事真兇。華春瑩表示，雙方將繼續升級和強化安保合作機制，確保中方在巴項目、人員和機構安全。

華春瑩又強調，恐怖主義是全人類公敵。中方堅決反對任何勢力利用恐怖主義謀取地緣私利，呼籲地區國家合作鏟除所有恐怖組織，維護各國共同安全和發展利益。

牛彈琴：「巴塔」非阿富汗塔利班

不過，路透社引述印度官員稱，巴方指控毫無根據。另新華社《環球》雜誌副總編劉洪昨在微信公號「牛彈琴」中說，巴基斯坦塔利班是一個公認的恐怖主義組織；「我們常說的塔利班，則是阿富汗塔利班，這是一個政治軍事集團，兩者有明顯區別，也不是同一個組織」。