晤美副卿 秦剛：中美關係首重台灣 官媒稱氣氛輕鬆 學者：外交禮節 原則問題難退讓

雙方俱同意對話解決問題

中新社報道，秦剛會後舉行記者會，表示雙方談得很深入，也很坦誠，充分交換了意見。雙方一致認為，中美雙邊關係非常重要，要通過對話溝通解決問題，管控好分歧和矛盾，改善兩國關係。他又強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，在會上亦向舍曼明確闡述了中方立場。雙方並就共同關心的問題交換意見，同意繼續保持密切對話溝通。

舍曼發文歡迎秦剛來美履新

舍曼在Twitter上發文歡迎秦剛來美履新，表示將為他履職提供便利和支持。另據美國國務院網站，舍曼表示，她於會面期間檢視上月在天津向中國官員提出的問題，並稱「我們仍然致力繼續討論」。秦剛感謝美方為履職提供協助，並表示當前中美關係站在新的十字路口，將加強同美方的及時溝通對話，努力推動理性、穩定可控、建設性的中美關係。

華學者：職業外交官不能當紅衛兵

《環球時報》英文版昨日報道形容「這是過去幾年官方會晤氣氛最為輕鬆的一次」。外交學院國際關係研究所教授李海東說，此次溝通表明，兩國願意管控分歧，確保關係朝着符合雙方利益的方向發展。

中國社會科學院美國研究所副所長袁征則指出，這次會面不是談判，「美方安排外事官員會見新大使是慣例」。他認為中美會後發布的消息非常有限，無論雙方代表溫和還是強硬，在戰略博弈的背景下，都不會在重大問題上退縮。兩國已經明確了對方的立場，但秦剛在華盛頓重申立場是好事。

南京大學國際關係研究院院長朱鋒對本報表示，秦剛和舍曼的此次會面「挺好的」，相較舍曼上個月的天津之行、中美高層3月在阿拉斯加的會面，氣氛要和緩許多。朱鋒指出，中國上月底派出秦剛新任駐美大使，對雙方的溝通是一個契機。秦剛作為職業外交官，是信息的傳遞者、氣氛的調節者，「肯定不能當紅衛兵」。

朱鋒強調，「中美的特點是不能老吵架」，所以接觸過程中有緊張就會有和緩，但不代表問題得到解決、中美關係取得進展。此外，美國近期涉台動作不斷，除立陶宛外交風波，海巡聯合操演、邀請台灣參加民主峰會等，這一系列舉動引起中方不安，秦剛也因此在會面中着重提到台灣問題。

明報記者

（中美角力）

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