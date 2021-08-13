張文宏病毒共存論 引爆官民爭議 前衛生部長指不可行 中疾控專家：視局勢變化

張文宏7月29日凌晨曾在微博發文指出，「世界上大多數病毒學家都認可（新冠病毒）這是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」，「我們曾經經過的還不是最艱難的，更艱難的是需要長期與病毒共存的智慧」。8月5日，前衛生部長高強在中國衛生經濟學會官網上發表題為《「與病毒共存」可行嗎？》的文章。高文認為「與病毒共存」絕不可行，並批評「有些專家」既宣揚Delta變種病毒的嚴重威脅，又主張「與病毒長期共存」，是自相矛盾。

網民批張「美國養的狗」

高強的文章，被部分內地網民認為是不點名批評張文宏。在此背景下，內地網民也分成了兩個陣營，一是主張清零派，一是支持共存派。張文宏則被一些網民斥為「西方利益集團代言人」、「美國養的狗」、「典型左右逢源的公知」、「裏應外合又一人」等。

連日來，力挺張文宏的言論也愈來愈多，有人主張「讓張文宏繼續說話」、「不能連張文宏都容不下」。側重於醫療的微信公眾號「海上柳葉刀」昨刊文稱，「風口浪尖之際，全上海都在站張文宏」。文章稱，8月2日，上海市委主要領導調研了兩個公共衛生領域相關實驗室，其中一個就是張文宏擔任主任的上海市傳染病與生物安全應急響應重點實驗室。上海官媒特別強調，這明確表達了上海對「科學抗疫」的明確態度；官媒還發布了上海市委書記李強聽取張文宏介紹情况的照片。「上觀新聞」報道，8月6日，李強在上海市委常委會會議上，特別提及「四種力量」共築風險屏障，其中包括科技抗疫的力量。

「紅利不再 我們就不清零」

對於前述這兩種抗疫主張，鳳凰網財經《封面》昨刊出專訪，內地知名流行病學專家曾光表示，不該爭論「清零」和「與病毒共存」，這兩者不矛盾。曾光認為，中國當下採取「病毒清零」是因為清零對中國有利，但是隨着世界局勢變化，中國也要變，「當清零的紅利不再存在的時候，我們就不會清零了」。曾光表示，「與病毒共存」是人類和病毒鬥爭的最終結局，長遠來看，人類不是把病毒消滅了，而是與病毒共存。

（綜合報道）

（新冠疫情）