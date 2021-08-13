國民黨主席選戰開跑 江啟臣朱立倫領表

中央社報道，國民黨主席選舉將於9月25日舉辦，8月12、13日辦理領表事宜；8月16、17日受理登記。卓伯源昨日率先領表。隨後，前國民黨副秘書長江政彥、朱立倫辦公室發言人凌濤也代表朱立倫完成領表。江啟臣則由立院辦公室主任林鈺潔代為領表。

前彰化縣長批朱參選利益衝突

卓伯源表示，國民黨需要一位專職無私的黨主席，他若當選，絕不參選2024年的總統與立委選舉；卓伯源並指出，雖然朱立倫說2024年最強總統候選人不包括自己，但最想選總統的人就是朱立倫。如果讓黨主席做球員兼裁判，這會是國民黨惡夢的開始。

江啟臣昨晨則和前立法院長王金平同台出席祈福大會。王金平表示，每一位參選黨主席的都有拜訪過他，他勉勵要有好的理念，讓黨員接受，「並沒有表態支持哪個人」。江啟臣則說，在主席連任的競選上，一定會尋求王金平的支持。

江提「憲法九二」 朱稱勿創新詞

針對媒體詢及，朱立倫說不要創造新名詞「憲法九二」，這對兩岸關係並非好事。江啟臣表示，完整說法是基於憲法的九二共識，並不是新名詞，去年9月6日舉行的國民黨全台代表大會上所提出的報告中，寫得非常清楚完整，是原汁原味的九二共識。「不管是九二共識或憲法九二等外界說法，意思都一樣，回到原本求同存異的精神和意義」。