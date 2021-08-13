美副卿晤新任華駐美大使秦剛

路透社報道，美國務院周三（11日）在公布次日公開日程時表示，舍曼和秦剛將於周四下午在國務院會面。55歲的秦剛在7月28日抵美，並開始為期兩周的居家隔離。在抵美當日，他在使館官網稱，中美關係歷經風雨，一路走來極不平凡。站在新的歷史關口，兩國應順應時代發展潮流和國際社會普遍期待，相互尊重、平等相待、和平共處、合作共贏，這將是兩國人民之大幸、世界之大幸。而他在向中美媒體發表講話也稱：「我相信，中美關係的大門已經打開，就不會關上。」

北京和中國駐美國使館並沒有公布秦剛與舍曼即將會面的消息。秦剛在周三的Twitter帖文中，只是向美國「史密森尼學會」（Smithsonian Institution）成立175年表示祝賀。他感謝這家機構在文物保護、大熊貓保護等方面和中國數十年的合作。

舍曼於上月25日至26日訪華，在天津先後與副外長謝鋒、國務委員兼外長王毅會面。當時舍曼稱，華府歡迎與中國激烈競爭，不過不希望轉向衝突。中方則對美方在病毒溯源、涉台、涉疆、涉港、南海等問題上的言行表達強烈不滿。中方評價會晤是「雙方談得很深、很透，增進了相互了解」。

彭博：耶倫擬未來數月訪華

另彭博社引述知情人士消息稱，耶倫正在考慮未來數月訪問中國。但有關討論還處於最初階段，Delta變種病毒帶來的旅行風險等都是考量因素；預計耶倫此行將會討論兩國間的共同關注點，以及中美貿易和應對氣候變化等議題。不過，美財政部發言人回應記者的置評請求時表示，耶倫今秋沒有訪華計劃。