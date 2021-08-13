奉召返國 中國大使：再見！立陶宛 立陶宛駐華大使稱已接離境通知 隔離結束就走

申知非周三在Twitter上發布「Goodbye! Lithuania」道別後，又表示感謝外界對其在促進中國及立陶宛關係工作的認可，以及對其家人的祝願及關心。申知非於2018年3月赴任，至今已3年半。在被召回前，他上周六（7日）曾在立陶宛《共和國報》發表題為「台灣屬於中國是國際共識」的署名文章。文章稱，近日台灣問題嚴重干擾了中立關係的穩定與發展，「許多立陶宛人對台灣問題還沒有充分和明確的了解」，作為中國駐立陶宛大使，他有責任介紹台灣問題的由來與實質。

華使發文解釋台灣問題由來

申知非在文中強調，台灣自古以來便是中國領土不可分割的一部分，和平統一是兩岸人民共同願望，中國實現兩岸統一是不可阻擋的歷史潮流。文章指出，中國大陸是世界第二大經濟體，今年前4月中立雙邊貿易額為8.05億美元（約63億港元），同期與台灣僅4590.5萬美元（約3.6億港元），「是否以國家和人民的利益為代價，需要立陶宛政府和人民做出明智的選擇」。

另據法新社報道，立陶宛駐華大使米凱維切涅周三晚在一封電子郵件中表示，「我剛剛抵達北京……即接獲我必須離開的通知」。她補充說，自己必須接受21天強制隔離檢疫，「但隔離一結束，可以自由行動的時候，我就會離開」。

立陶宛自2019年聲援香港反修例運動後，對華態度急轉直下，轉與台灣交往趨密，繼今年5月退出中國-中東歐「17+1」合作機制之後，7月宣布將在當地以「台灣」為名設立代表處，而非以一般習慣的「台北」為名，遭到北京強烈反對，並視為「公然違背中立兩國建交公報精神」。

中國外交部發言人華春瑩周三再次回應中立關係稱，一個中國原則的含義不容歪曲，嘴上說堅持一中原則，實際上卻公然同台灣當局搞官方往來，甚至為「台獨」勢力站台的行徑，中國人民絕不答應。她敦促立方不要誤判中方捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志，為兩國關係的穩定健康發展創造條件。

陸委會：打壓無助兩岸關係

台灣陸委會發言人邱垂正昨日則表示，台灣與其他國家發展雙邊合作關係，「是作為主權國家和國際社會成員的基本權利，也是我們2350萬人民的共同期待」，認為中共當局藉由外交手段阻撓其他國家與台灣互動往來，無助於兩岸關係、兩岸良性發展。

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