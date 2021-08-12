嚴禁補習 各省每半月須通報「雙減」進度

教育部網站消息，「通知」要求各省自本月30日起，每月15日和30日前，報送「雙減」工作落實進度，再整合分析成「專項督導半月通報」。通報重點是各地作業時間達標學校情况、課後服務時間達標學校情况、學科類培訓機構壓減情况、違規培訓廣告查處情况和群眾舉報問題線索核查情况等。

有畢業生入行13日即失業

「通知」又強調，國務院教督辦公室將建立「『雙減』曝光台」，對整改不達標的問題，「直接在媒體上曝光」，並啟動問責程序。

據《中國青年報》報道，教培行業曾經吸引大批年輕人，一家招聘網站發布的《2019教育培訓行業教師從業者大數據報告》顯示，本科和碩士學歷教培從業者佔比分別為59.52%、33.12%。上月13日在北京大學一場招聘活動中，與線上教培機構簽約的應屆畢業生陳琳，公司開出薪資「一年保底60萬元」人民幣，惟因當局推動「雙減」，13天後她就遭解僱。