卡拉OK歌禁「傷民族感情」

據中新網昨日報道，《規定》要求歌舞娛樂場所播放的卡拉OK音樂，不得含有內地的《娛樂場所管理條例》第13條禁止內容，包括1）違反憲法確定的基本原則；2）危害國家統一、主權或者領土完整；3）危害國家安全，或者損害國家榮譽、利益；4）煽動民族仇恨、民族歧視，傷害民族感情或者侵害民族風俗、習慣，破壞民族團結；5）違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信；6）宣揚淫穢、賭博、暴力以及與毒品有關的違法犯罪活動，或者教唆犯罪等9種內容的音樂將被禁止。

禁9種內容 10‧1生效

新例又要求，全國文化娛樂行業協會應引導行業加強內容自律，提醒歌曲點播系統內容提供商、歌舞娛樂場所及時刪除含違禁內容的音樂產品，並協助行業主管部門依法依規處置。

《規定》強調，文旅部可透過約談等行政指導方式予以警示、制止，及向社會公布該歌曲點播系統內容提供商的名稱、違規曲目等資訊等形式處置違規者。