官媒引「學者」轟美溯源政治化 瑞士使館：查無此人

包括《人民日報》、觀察者網、央視等日前報道引述「瑞士生物學家威爾遜·愛德華茲（Wilson Edwards）」在facebook的文章（圖），稱他得悉有學者因支持中國與世衛組織的病毒溯源報告結果而被美國施壓，批評溯源工作淪為政治工具。帖文日期顯示為於7月24日。新華社在7月31日刊載標題為「瑞士生物學家：新冠溯源成美攻擊中國政治工具」的報道。

fb開通即日出文 有3「好友」方舟子：外宣太粗糙

不過，瑞士駐華大使館周二在Twitter、微博等發布中英文聲明，「遺憾地指出，這是假新聞」。聲明稱，瑞士並無名為Wilson Edwards的公民，生物學界也沒有以該名字署名的學術文章；有關fb帳戶是上月24日才開通，僅發帖一條，只有3名「好友」，認為帳戶「可能並非以網絡社交而開設」。聲明提醒媒體或網民「或許無意間轉發了該新聞」，呼籲立刻刪除並刊登更正聲明。

多家官媒已撤下相關報道，但未有應瑞士要求刊登更正聲明。以學術打假成名的內地科普作家方舟子，懷疑名字可能是以美國著名生物學家Edward Wilson倒轉而成，諷刺中國外宣「做得太粗糙，讓各大官媒都成了國際笑柄」。

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