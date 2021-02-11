揚州防疫現漏洞 檢測點義工1傳44 累計448宗 孫春蘭：盡快遏擴散勢頭

從7月28日至今，揚州本土確診已累計448宗。澎湃新聞報道，江蘇省長吳政隆前天在防疫會議上稱，社區和城中村在管控及隔離方面還存在漏洞，防疫形勢非常嚴峻。新華社報道，日前在河南督戰的孫春蘭昨轉赴揚州調研指導防疫工作，考察當地公安局大數據中心、封閉小區及核酸檢測採樣點。孫春蘭強調，要加快流行病學調查進度、擴大排查範圍和嚴格加強隔離管控等，對重點人員的集中隔離要堅決徹底，限時完成人員撤離，確保把風險人員全部管住。

10人一組檢測呈陽性 未及時隔離

《時代周報》昨報道，根據揚州紀委監委周日一則問責通報以及當局相關流調信息，發現一名58歲男性確診者已造成另外44人感染。該患者為廣陵區灣頭鎮財政結算中心工作人員，本月1日確診，現已因「嚴重違法」被立案調查及停職。他上月29日以志願者身分在灣頭鎮聯合村核酸檢測點工作，因檢測點「設置不規範、現場組織混亂」，導致與其密切接觸的多名工作人員及做檢測的民眾感染。

據社區志願者稱，做志願者必須同時具備48小時核酸陰性證明，接種新冠疫苗證明，以及健康碼和行程碼都為綠碼這些條件。另有知情人士稱，揚州此前要求公職人員全部接種新冠疫苗，認為該義工應已完成兩針接種，且肯定他當時健康碼為綠色。通報指出，事件中，邗江區有關方面在隔離管控等環節工作失職，造成疫情擴散。

一名基層工作人員透露，邗江區的核酸檢測是10人一組，該義工所在組的檢測結果為陽性，但在沒有確認是何人感染的情况下，沒有及時採取隔離管控措施，導致該人仍去做志願者。邗江區副區長、廣陵區委副書記在內等8人受到政務警告、通報批評、黨內警告等處分。

南京江寧區再有3官員受查

此前，揚州公安局邗江分局3日以「涉嫌妨害傳染病防治罪」，對今波疫情源頭、一名來自南京的64歲毛姓婦人立案偵查並作刑事拘留。老婦連續多日出入多間棋牌室，致65人關聯感染。另此輪疫情重災區南京市江寧區，再有3名祿口街道官員，包括黨工委原副書記、辦事處原主任朱茂勝因防疫不力，涉嫌嚴重違紀違法受查。

（新冠疫情）