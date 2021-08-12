孟案檢方：無不當行為 反對「司法補救」

央視報道，周二代表加美兩國政府的檢方律師對此前一天辯方律師就「程序濫用」陳述的觀點作出回應。檢方否認兩國政府和執法部門在本案存在任何不當行為，因此反對採取「司法補救」措施，反對終止引渡程序；加拿大CTV News引述檢方律師稱，認為「沒有人享有比孟晚舟更公平的審訊」。

「無人享有比孟晚舟更公平審訊」

辯方早前提出，法庭應中止引渡程序，以對「程序濫用」作出補救（remedy），以彌補不當行為的損害。至此，由代表孟晚舟的律師提出的兩大申訴的審理就全部結束：第一項申訴「本案不符合雙重犯罪」（所涉罪行在美加均認定為犯罪行為，方符合引渡條件），在2020年5月被駁回；剛審結的是第二項申訴「本案存在濫用司法程序」。

彭博：孟晚舟獲釋機會非常低

按法庭排期，法庭周三開始就「遞解」審理，即是否批准引渡。據彭博社分析，孟晚舟獲釋的機會非常低。報道引用加國司法部數據，指自2008年以來收到的798份美國引渡請求中，加拿大只拒絕或放棄指控8份，而美國撤回其中40宗訴訟。